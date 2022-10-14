Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 14 октября

Движение по трассе «Кола» на два часа перекроют уже сегодня, 14 октября.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 14 октября с 10.50 до 12.50 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода по реке яхты «Апостол Андрей».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.