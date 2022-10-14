Эксперты посчитали, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации

После индексаций пенсий выше уровня инфляции на 2,6% выплаты пенсионерам значительно увеличатся.
Ранее правительство объявило о повышении выплат неработающим пенсионерам в следующем году. Прибавка составит на 2,6% выше уровня инфляции.
Как отметила эксперт Людмила Иванова-Швец, в денежном выражении средняя пенсия этой категории граждан составит более 21 тысячи рублей.
Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей, — рассказала экономист агентству «Прайм».