Стал известен размер губернаторской стипендии детям мобилизованным из Ленобласти

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия.

В пятницу, 14 октября, соответствующий проект постановления поступил на независимую антикоррупционную экспертизу. Из него следует, что учащиеся системы среднего профессионального образования будут ежемесячно получать 5 тысяч рублей, студенты — дети участников спецоперации — 8 тысяч рублей, пишет 47news.

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Известно, что кандидату на материальную помощь не должен быть больше 24 лет, но он должен быть студентом-очником и выпускником школы, расположенной на территории Ленобласти.

Ранее губернатор расширил список мер поддержки семей мобилизованных, в том числе первоочередное зачисление в детский сад и техникумы, льготный проезд и бесплатное питание для учеников 5-11 классов.