В Петербурге состоялся новый суд над Мариной Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего мужа

В Смольнинском суде 14 октября прошло очередное заседание по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, в котором обвиняется его супруга.

Как стало известно Mash на Мойке, Марина Кохал отрицает свою вину в деле об убийстве с последующим расчленением ее мужа, рэпера Энди Картрайта. Девушке вменяют убийство и надругательство над телом умершего.

При этом от суда присяжных подозреваемая отказалась. Кохал уверена, что из-за общественного резонанса объективности на таком суде не будет.

Адвокат Кохал заявил, что экспертиза не смогла выяснить, вводился ли жертве убийства инсулиновый препарат незадолго до смерти. При этом нет и четких доказательств, что смерть Картрайта наступила от передозировки наркотиков.

Судебное заседание в итоге перенесли на 2 ноября.