Полицейские задержали мужчину, который стрелял по окнам в Мурино

Полицейские задержали 41-летнего уроженца Костромской области, который утроил стрельбу по окнам жилого дома в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Напомним, ранее на неизвестного стрелка пожаловались жильца дома на Оборонной улице — утром 11 октября на своих балконах они обнаружили следы от пуль и разбитые стекла.

Во время визита полиции злоумышленник признался, что вечером 10 октября распивал со знакомым алкоголь, после чего решил отстрелять из карабина «Сайга» имеющиеся у него три патрона. Говорит, что стрелял в сторону леса.

Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Оказалось, что мужчина не в первый раз так «развлекается» — он также причастен к инциденту, который произошел в деревне Новое Девяткино зимой этого года. Тогда местный житель заметил в деревянной раме окна своей квартиры пулю. Баллистический анализ подтвердил, что выстрел был совершен из квартиры подозреваемого, расположенной на 16-м этаже: пуля преодолела 2 км и попала в квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.