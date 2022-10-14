Стало известно, что ожидает Ленобласть в сфере обращения с отходами

В регионе продолжается переход от захоронения отходов к переработке ТКО, а также экономике замкнутого цикла.

В настоящее время в Ленобласти наступает один из самых важных ее этапов в Мусорной реформе. Так, в ближайшие несколько лет в регионе должны быть закрыты все полигоны для захоронения отходов, пишут «Онлайн47.ру».

Отмечается, что на замену полигонам придут современные мусороперерабатывающие комплексы. Они позволят значительно улучшить экологическую обстановку в агломерации.

По словам председателя комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, среди основных задач мусорной реформы – минимизация объемов захоронения отходов, внедрение раздельного сбора и надлежащей утилизации.

Сейчас в регионе создан и действует региональный оператор, в зоне ответственности которого находится весь цикл обращения с отходами. Теперь известно каков реальный объем отходов производится на территории региона, насколько развита система сбора и размещения отходов.

С 2020 года в области стартовал раздельный сбор твердых коммунальных отходов. По результатам долгосрочных исследований не все районы должным образом пользуются раздельным сбором. С того же года в регионе уже собрано и переработано 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика.

Если говорить о переработке, то в Ленобласти уже есть несколько частных предприятий, занимающихся этим, но их мощностей хватает лишь на очень малый процент образуемых агломерацией отходов. По этой причине в регионе в регионе взят курс на строительство крупных комплексов по обработке отходов – КПО. Причем действовать планируется в нескольких направлениях.

— Первый проект – это комплекс по обработке отходов «Кингисепп». Там будет перерабатываться 50–60% всех поступающих отходов, будут отбираться различные виды фракций отходов с целью переработки во вторичный продукт. Входящая мощность первой очереди – 300 тысяч тонн в год. Объект будет обслуживать потребности 8 южных районов Ленобласти – это Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский, Волосовский, Лужский, Сланцевский, Кингисеппский районы и Сосновоборский городской округ, — рассказал гендиректор УК.

Второй инвестпроект – КПО «Рахья». Этот комплекс, по словам Антона Бучнева, ориентирован на работу с мусором, образующимся в самом крупном и быстроразвивающемся Всеволожском районе. Входящий поток мощности первой очереди составит до 300 тысяч тонн в год. Выход на Главгосэкспертизу запланирован на первый квартал 2023 года – сейчас завершается проектирование, к концу году регоператор хочет объявить общественные слушания по данному проекту.

Отмечается, что еще несколько комплексов по обработке отходов будет строить «НЭО» – Невский экологический оператор.

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Однако последнее время реформа встречает критику от части общественности, по самым разным поводам. К примеру некоторые жители Ленобласти бурно обсуждают будущее строительство комплексов по обработке отходов. Необходимость таких предприятий и закрытия полигонов признают все, однако они против строительства предприятий в регионе.

Александр Дрозденко сообщил, что в правительстве рассмотрят любое предложение по альтернативным участкам, которые имели бы доступ к федеральной трассе, нормативное расстояние до жилых домов и не были бы землями лесного фонда или сельхозназначения.

Губернатор отметил, что даже самый плохонький мусороперерабатывающий завод лучше самого идеального полигона. Поэтому идти все равно нужно в сторону строительства КПО. Лучше всего и вовсе работать в единой команде – в конце концов, всем нам еще жить и жить в любимой Ленобласти.