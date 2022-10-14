ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Александр Гафуров.





Сержант Александр Гафуров возглавлял колонну с запасами

материальных средств, продвигающуюся в район ведения

активных боевых действий.

Противник, стремясь пресечь своевременное обеспечение

российских подразделений на передовой, силами

диверсионной группы атаковал колонну.

Незамедлительно оценив обстановку, сержант Гафуров

отдал приказ занять оборону. Личный состав колонны под

руководством Александра приступил к отражению нападения

боевиков.

Сержант Гафуров, благодаря грамотному использованию

условий местности и умелому руководству подчиненным

личным составом, вынудил боевиков, понесших

значительные потери, отступить. Сам Александр в ходе боя

лично уничтожил трех националистов.

Мужество и профессионализм сержанта Гафурова,

позволили сохранить запасы материальных средств и

своевременно доставить их на позиции российских войск.