В Гатчине за пятиэтажкой нашли скелет человека

Скелетированный труп мужчины нашли в заброшенном сарае в полутора сотнях метров от пятиэтажки на улице Красных Военлетов в Гатчине Ленобласти.

О найденном во время прогулки теле в полицию сообщила 27-летняя местная жительница. Судя по состоянию скелета, мужчина пролежал там достаточно долго.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего установит медицинская экспертиза. Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку.