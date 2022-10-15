В Гатчине за пятиэтажкой нашли скелет человека

Автор: Гузель Галимова
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Скелетированный труп мужчины нашли в заброшенном сарае в полутора сотнях метров от пятиэтажки на улице Красных Военлетов в Гатчине Ленобласти.

О найденном во время прогулки теле в полицию сообщила 27-летняя местная жительница. Судя по состоянию скелета, мужчина пролежал там достаточно долго.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего установит медицинская экспертиза. Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку.

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14.10.2022 73
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