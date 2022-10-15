В Гатчине за пятиэтажкой нашли скелет человека

Скелетированный труп мужчины нашли в заброшенном сарае в полутора сотнях метров от пятиэтажки на улице Красных Военлетов в Гатчине Ленобласти.
О найденном во время прогулки теле в полицию сообщила 27-летняя местная жительница. Судя по состоянию скелета, мужчина пролежал там достаточно долго.
Личность погибшего и обстоятельства произошедшего установит медицинская экспертиза. Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку.
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