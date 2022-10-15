Взрыв произошел в пятницу вечером, 14 октября, на шахте в провинции Бартын на севере Турции.

В момент ЧП под землей находились 115 горняков, большую часть рабочих оперативно эвакуировали, но 50 человек оказались заблокированы. По последним данным, погибли 40 человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Фото: RT

По предварительным данным, взрыв произошел на глубине 300 метров из-за выработки метана. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.