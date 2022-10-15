40 человек погибли при взрыве на шахте в Турции — фото

Автор: Гузель Галимова
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Взрыв произошел в пятницу вечером, 14 октября, на шахте в провинции Бартын на севере Турции.

В момент ЧП под землей находились 115 горняков, большую часть рабочих оперативно эвакуировали, но 50 человек оказались заблокированы. По последним данным, погибли 40 человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

40 человек погибли при взрыве на шахте в Турции - фото Шахта, турция, погибли, Взрыв на шахте
40 человек погибли при взрыве на шахте в Турции - фото Шахта, турция, погибли, Взрыв на шахте
40 человек погибли при взрыве на шахте в Турции - фото Шахта, турция, погибли, Взрыв на шахте
Фото: RT

По предварительным данным, взрыв произошел на глубине 300 метров из-за выработки метана. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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