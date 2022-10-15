Дождь и порывистый ветер — погода в Ленобласти на 16 октября

В воскресенье, 16 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, преимущественно на западе, пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°C, днем +8…+13°C.
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15.10.2022 71