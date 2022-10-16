Пенсионер заявил об осквернении могилы жены в Парголово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 октября пенсионер заявил в полицию об осквернении могилы супруги на Северном кладбище в Парголово.

По словам 77-летнего мужчины, неизвестный преступник повредил надгробное на могиле супруги. Также злоумышленник украл гранитный крест черного цвета.

Сумма ущерба устанавливается. Заведено уголовное дело.

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16.02.2022 2288
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