Пенсионер заявил об осквернении могилы жены в Парголово

По информации ivbg.ru, 14 октября пенсионер заявил в полицию об осквернении могилы супруги на Северном кладбище в Парголово.

По словам 77-летнего мужчины, неизвестный преступник повредил надгробное на могиле супруги. Также злоумышленник украл гранитный крест черного цвета.

Сумма ущерба устанавливается. Заведено уголовное дело.