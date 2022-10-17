Житель Ленобласти прописал 25 мигрантов в квартире в Колпино

По информации ivbg.ru, полицейские выявили фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в Колпино.
Неизвестный от имени 21-летнего уроженца Ленинградской области прописал в квартире на улице Севастьянова 25 человек из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Беларуси, Армении, Казахстана, Молдовы, Китая, Латвии, Украины и даже Германии.
Решается вопрос об уголовном деле.
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16.05.2022 4555