Житель Ленобласти прописал 25 мигрантов в квартире в Колпино

По информации ivbg.ru, полицейские выявили фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в Колпино.

Неизвестный от имени 21-летнего уроженца Ленинградской области прописал в квартире на улице Севастьянова 25 человек из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Беларуси, Армении, Казахстана, Молдовы, Китая, Латвии, Украины и даже Германии.

Решается вопрос об уголовном деле.