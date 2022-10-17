В АТОР назвали самые популярные зарубежные направления новогодних поездок у россиян

Россия по количеству бронирований конкурирует с Турцией и ОАЭ.

Самые популярные зарубежные направления для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян перечислили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), назвав среди них Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы.

Если рассматривать запросы и организованных, и самостоятельных туристов, то лидером на новогодние праздники стала Россия. Среди организованного сегмента Россия по количеству бронирований конкурирует с Турцией и ОАЭ.

Федеральная сеть турагентств «1001 тур» сообщает о росте стоимости новогоднего отдыха по ряду направлений от 7% до 2,1 раза. Отмечается, что в прошлом году туры на Новый год продавались по ценам ниже нынешних на 40-50%. В этом сезоне в 2,1 раза подорожали поездки в Турцию. Отдых в ОАЭ вырос на 7,1%.