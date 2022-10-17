В Перинатальном центре Гатчины пройдет день открытых дверей

Флагманское учреждение Ленобласти — Перинатальный центр ЛОКБ в Гатчине — приглашает будущих мам, пап, бабушек и дедушек на день открытых дверей.

Познакомиться с работой центра можно будет 22 октября в 11.00. Для всех желающих будет организована встреча с директором центра Игорем Лесняком и ведущими специалистами, которые готовы обсудить вопросы наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы.

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Также будет проведена экскурсия по перинатальному центру. Подробнее в официальной группе учреждения во ВКонтакте.