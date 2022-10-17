В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Макар Шашков.

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Лейтенант Макар Шашков, командуя передовым
отрядом батальонно-тактической группы,
участвовал в освобождении одного из
населенных пунктов. Ему была поставлена
задача провести рекогносцировку района
предстоящих боевых действий.

В ходе разведки местности Макар Шашков
вскрыл тщательно замаскированные
артиллерийские позиции националистов. С
помощью штатных средств связи он передал их
координаты российским артиллеристам, которые
нанесли противнику огневое поражение.

В результате действий отряда лейтенанта
Шашкова были уничтожены пять вражеских
орудий полевой артиллерии и до 30 боевиков.

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