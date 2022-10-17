ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Макар Шашков.





Лейтенант Макар Шашков, командуя передовым

отрядом батальонно-тактической группы,

участвовал в освобождении одного из

населенных пунктов. Ему была поставлена

задача провести рекогносцировку района

предстоящих боевых действий.

В ходе разведки местности Макар Шашков

вскрыл тщательно замаскированные

артиллерийские позиции националистов. С

помощью штатных средств связи он передал их

координаты российским артиллеристам, которые

нанесли противнику огневое поражение.

В результате действий отряда лейтенанта

Шашкова были уничтожены пять вражеских

орудий полевой артиллерии и до 30 боевиков.