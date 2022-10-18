Жители Ломоносовского района хвастаются трофеями с грибной охоты

Ленинградцы продолжают делиться кадрами своего улова на тихой охоте.

Молодая пара из Ломоносовского района собиралась на рыбалку, однако шторм испортил их планы. Решено было отправиться по грибы в лес и не зря — любителям тихой охоты удалось насобирать полное ведро.

Кадрами трофеев они делятся в паблике Грибы и Грибники СПб.