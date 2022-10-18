Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» снова перенесли

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Разводка Ладожского моста на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти переносится уже второй раз подряд. Причина – плохая погода.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с неблагоприятными погодными условиями барже–буксирный состав не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки моста. Она перенесена по просьбе судовладельца.

Новая попытка разводки моста будет предпринята 19 октября в период с 15:00 до 15:45.

Вам будет интересно
На Мурманском шоссе у деревни Мяглово на неделю перекроют полосу
Пропускная способность Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти будет ограничена в течение семи дней. Одна полоса движения будет перекрыта. Как сообщили...
18.10.2022 70
Автор