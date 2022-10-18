Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» снова перенесли

Разводка Ладожского моста на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти переносится уже второй раз подряд. Причина – плохая погода.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с неблагоприятными погодными условиями барже–буксирный состав не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки моста. Она перенесена по просьбе судовладельца.
Новая попытка разводки моста будет предпринята 19 октября в период с 15:00 до 15:45.
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