Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» снова перенесли

Разводка Ладожского моста на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти переносится уже второй раз подряд. Причина – плохая погода.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с неблагоприятными погодными условиями барже–буксирный состав не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки моста. Она перенесена по просьбе судовладельца.

Новая попытка разводки моста будет предпринята 19 октября в период с 15:00 до 15:45.