Депутаты Петербурга предварительно одобрили повышение зарплат чиновникам

Заксобрание Петербурга 18 октября в первом чтении приняло законопроект о повышении расчетной единице, от которого зависит размер зарплат госслужащих.

Рост зарплат составит 8%. Представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко уточнил, что этот вопрос обсуждается не впервые. Однако его откладывали на фоне пандемии коронавируса, пишет «Деловой Петербург».

«У нас нет тех рисков, которые были обусловлены ковидом и его последствиями. Я понимаю, что вы имеете в виду риски, связанные с общеполитической ситуацией. Но тем не менее пока бюджет позволяет и есть воля правительства города улучшать оплату труда госслужащих», — отметил он.