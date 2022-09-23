В Ленобласти повысят прожиточный минимум и МРОТ

Размер минимальной заработной платы и прожиточный минимум в Ленобласти планируют повысить в 2023 году.

Так, прожиточный минимум планируют увеличить с 15 324 до 16 887 рублей, а минимальную заработную плату с 15 950 до 17 385 рублей. Об этом сообщил председатель комитета финансов Роман Марков на заседании регионального правительства.