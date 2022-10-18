Генерал Сергей Суровикин рассказал о российской авиации в районе СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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По его словам, спецоперация подтвердила эффективность имеющихся на вооружении РФ авиационных комплексов и средств ПВО.

    • авиация выполнила более 34 тысяч боевых вылетов, применено свыше 7 тысяч управляемых авиационных средств поражения. Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал»
    • самолет пятого поколения Су-57 в каждом вылете решает многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей
    • беспилотной авиацией выполнено более 8 тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских войск

Об этом сообщает РИА в telegram-канале.

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