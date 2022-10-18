ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Василий Малков.

Пункт управления, связь на котором обеспечивал прапорщик

Василий Малков, подвергся атаке украинских националистов. Их

наступление сопровождалось массированным минометным и

артиллерийским обстрелом.

В бою под плотным огнем противника Василий Малков вынес двух

раненых военнослужащих в безопасное место, где им была оказана

первая медицинская помощь.

В результате очередного вражеского залпа была повреждена

станция спутниковой связи, обеспечивающая взаимодействие

внутри пункта управления. В этой ситуации Василий Малков,

невзирая на смертельную опасность, лично устранил все

повреждения и заново настроил оборудование.

Как только связь была восстановлена, корректировщики огня смогли

указать артиллеристам местоположение боевиков, что

способствовало уничтожению пяти единиц военной техники и более

50 пехотинцев противника.

Самоотверженные действия прапорщика Малкова позволили

восстановить управление подразделениями, обеспечить устойчивую

связь с командованием группировки и лишить противника

наступательного потенциала, что создало условия для успешного

контрнаступления российских войск.