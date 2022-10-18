В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Василий Малков.

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Пункт управления, связь на котором обеспечивал прапорщик
Василий Малков, подвергся атаке украинских националистов. Их
наступление сопровождалось массированным минометным и
артиллерийским обстрелом.

В бою под плотным огнем противника Василий Малков вынес двух
раненых военнослужащих в безопасное место, где им была оказана
первая медицинская помощь.

В результате очередного вражеского залпа была повреждена
станция спутниковой связи, обеспечивающая взаимодействие
внутри пункта управления. В этой ситуации Василий Малков,
невзирая на смертельную опасность, лично устранил все
повреждения и заново настроил оборудование.

Как только связь была восстановлена, корректировщики огня смогли
указать артиллеристам местоположение боевиков, что
способствовало уничтожению пяти единиц военной техники и более
50 пехотинцев противника.

Самоотверженные действия прапорщика Малкова позволили
восстановить управление подразделениями, обеспечить устойчивую
связь с командованием группировки и лишить противника
наступательного потенциала, что создало условия для успешного
контрнаступления российских войск.

 

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