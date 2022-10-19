Стало известно, где на 19 октября зафиксированы 116 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 116 человек.
Вам будет интересно
Даже если вы легли спать раньше полуночи, провели в кровати положенные 8 часов, то с утра все равно можете чувствовать...
23.03.2022 1625
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+2).
- Волховский район: Волхов (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Сертолово (+3), пгт. Кузьмоловский (+1), Токсово (+1), Ненимяки (+1), Стеклянный (+1), Касимово (+1), Мендсары (+1).
- Выборгский район: Выборг (+16), Светогорск (+3), Каменногорск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+21), Высокоключевой (+1), Вырица (+1), Строганово (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Сусанино (+1), Нижняя (+1), Замостье (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
- Киришский район: Кириши (+14), Будогощь (+2).
- Ломоносовский район: Лаголово (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Володарское (+1), Ретюнь (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+6), Важины (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+6), Саперное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Федоровское (+1), Форносово (+2).