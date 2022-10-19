Иностранец пытался откупиться от полицейского в Волосовском районе. За 15 тысяч он хотел остаться в России

По информации ivbg.ru, волосовский районный суд арестовал иностранца, обвиняемого в покушении на взятку. Деньгами он пытался убедить полицейского не привлекать его к ответственности.

Следствие установило, что 15 октября мужчина предложил полицейским 15 тысяч рублей в Волосовском районе. Таким образом он рассчитывал избежать ответственности за нарушение правил въезда в Россию и незаконное осуществление трудовой деятельности.

В качестве наказания ему грозили штраф и выдворение из страны. Однако теперь иностранцу грозит уголовное дело о покушении на взятку.