Синоптик рассказал, когда в Петербурге установится солнечная погода

По данным специалиста, циклон с осадками постепенно покидает территорию региона.

Как поделился Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге наконец может выглянуть солнце. Циклон, который ранее портил погоду в регионе, смещается на юго-восток. Однако перед потеплением петербуржцев ожидает сильнейшее за октября похолодание.

По данным синоптика, 19 октября пока является самым холодным днем за послдение три недели. Предстоящие дни также будут холодными, а в Ленобласти в ночные часы и вовсе будет до -2 градусов.