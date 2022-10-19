Жители Ленобласти продолжают активно помогать мобилизованным. Из Кировского района отправили новую партию гуманитарной помощи.

Жители Кировска и Павлово собрали для мобилизованных теплые вещи, одноразовые станки для бритья, средства личной гигиены, термобелье, резиновые тапочки и сухие пайки.

Помимо этого, 200 комплектов термобелья и теплых носков поступили от птицефабрики «Северная», 60 пар теплых резиновых сапог от ООО «Клиника-Стоматолог» и еще столько же пар банных тапок доставлены мгинским активом партии

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Каждый собранный вещмешок был передан лично в руки мобилизованным. Сбор помощи мобилизованным продолжается.