«Легенда» теперь с кондиционером: LADA представила новую Ниву

Обновленная версия внедорожника предлагается в двух комплектациях.

На сайте LADA появилось предложение покупки новой Нивы. Машина предлагается в двух вариантах. «Люксовая» версия обойдется будущему владельцу почти за 860 тысяч рублей. Указывается, что автомобиль будет оснащен подогревом передних сидений и кондиционером. Также внедорожник обладает электроприводом и обогревом наружных зеркал.

Версия поскромнее называется «Classic» и уже не имеет в комплектации кондиционера. Данная модель обойдется от 808 тысяч рублей.