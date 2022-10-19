«Легенда» теперь с кондиционером: LADA представила новую Ниву

Автор: Анастасия Щербакова
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Обновленная версия внедорожника предлагается в двух комплектациях.

На сайте LADA появилось предложение покупки новой Нивы. Машина предлагается в двух вариантах. «Люксовая» версия обойдется будущему владельцу почти за 860 тысяч рублей. Указывается, что автомобиль будет оснащен подогревом передних сидений и кондиционером. Также внедорожник обладает электроприводом и обогревом наружных зеркал.

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Фото: официальный сайт lada

Версия поскромнее называется «Classic» и уже не имеет в комплектации кондиционера. Данная модель обойдется от 808 тысяч рублей.

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