Строители из Ленобласти восстанавливает жилой квартал в Мариуполе

Сегодня на территории города трудятся 560 специалистов и 15 единиц техники. До конца 2022 года планируют сдать 12 многоквартирных домов.

«Приоритетная задача — ввести в строй многоквартирные дома, чтобы обеспечить первичные условия для жителей Мариуполя. К сожалению, очень много домов со значительными повреждениями. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы выполнить работу быстрее»,— рассказал зампредседателя регионального правительства Евгений Барановский.

Работы выполняются за счет федерального финансирования. На эти цели было выделено около 3 миллиардов рублей. В общей сложности областные строители ремонтируют 35 объектов, 12 планируется сдать до конца года, к маю 2023 года завершить строительство еще 15, а остальные 8 восстановят до конца 2023-го. Всего же за Ленобластью в Мариуполе закреплено 49 многоквартирных домов, общеобразовательная школа и детско-юношеская спортивная школа. Но 14 объектов решено снести и на их месте построить новые.

Отметим, что планы по восстановлению инфраструктуры Енакиево — подшефного для Ленобласти, на 2022 год исполнены на 82%. Специалисты из Ленобласти восстанавливают административное здание трамвайно-троллейбусного управления и готовятся к ремонту контактной сети. Планируется восстановить 30 километров контактной сети. До конца года будут приведены в порядок 12 километров, в следующем году – оставшиеся 18, следует из проекта постановления. Ленинградские дорожники выполняют ямочный ремонт на 17 трассах, а на 4 крупных дорогах — капитальный.

Отметим, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров в помощи ЛНР и ДНР. Так усилиями специалистов из «Команды47» новый учебный год в Енакиево начался в обновленных школах. Их не только отремонтировали, но и оборудовали современными компьютерами и другой техникой.