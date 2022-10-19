Строители из Ленобласти восстанавливает жилой квартал в Мариуполе

Сегодня на территории города трудятся 560 специалистов и 15 единиц техники. До конца 2022 года планируют сдать 12 многоквартирных домов.
Работы выполняются за счет федерального финансирования. На эти цели было выделено около 3 миллиардов рублей. В общей сложности областные строители ремонтируют 35 объектов, 12 планируется сдать до конца года, к маю 2023 года завершить строительство еще 15, а остальные 8 восстановят до конца 2023-го. Всего же за Ленобластью в Мариуполе закреплено 49 многоквартирных домов, общеобразовательная школа и детско-юношеская спортивная школа. Но 14 объектов решено снести и на их месте построить новые.
Отметим, что планы по восстановлению инфраструктуры Енакиево — подшефного для Ленобласти, на 2022 год исполнены на 82%. Специалисты из Ленобласти восстанавливают административное здание трамвайно-троллейбусного управления и готовятся к ремонту контактной сети. Планируется восстановить 30 километров контактной сети. До конца года будут приведены в порядок 12 километров, в следующем году – оставшиеся 18, следует из проекта постановления. Ленинградские дорожники выполняют ямочный ремонт на 17 трассах, а на 4 крупных дорогах — капитальный.
Отметим, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров в помощи ЛНР и ДНР. Так усилиями специалистов из «Команды47» новый учебный год в Енакиево начался в обновленных школах. Их не только отремонтировали, но и оборудовали современными компьютерами и другой техникой.