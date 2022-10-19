Песков: в России не планируют закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

Автор: Гузель Галимова
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В России не планируется закрытие границ из-за введения военного положения в четырех российских регионах, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет. Не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

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19.10.2022 10
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