Песков: в России не планируют закрывать границы из-за военного положения в новых регионах

В России не планируется закрытие границ из-за введения военного положения в четырех российских регионах, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет. Не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
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