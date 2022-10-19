Жители Ленинградской области активно участвуют в дооснащении мобилизованных

Штабы #Мывместе продолжают работу на территории всего региона. Там принимают бытовые товары, продуктами и многое другое.

Каждый день на пункт сбора ленинградцы приносят и передают гуманитарную помощь на фронт, в коробках самое важное – термобелье, теплая обувь, медикаменты, гостинцы. Волонтеры приезжают и помогают расфасовывать, упаковывать посылки.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.