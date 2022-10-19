Педагогам Ленобласти проиндексируют зарплату в следующем сентябре

С 1 сентября 2023 года заработные платы педагогов детсадов и школ Ленобласти проиндексируют в 1,09 раза.

Ззакон предусматривает увеличение зарплат и изменение расчетной величины. После 1 января она останется на уровне 10 755 рублей, а с нового учебного года вырастет до 11 725 рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на начальника отдела экономики и организации бюджетного процесса Елены Бойцовой.

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Цель – довести зарплату педагогов общего образования до 55 660 рублей в месяц, педагогов дошкольного образования — 50 733 рубля.

Соответствующий закон депутаты рекомендовали Законодательному собранию Ленинградской области принять законопроект в первом и третьем чтениях.