Задержан Атос, под видом целителя обокравший пожилую петербурженку на 350 тыс. рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, задержан мошенник, который под видом обряда украл у пенсионерки из Санкт-Петербурга драгоценности на 347 тысяч рублей еще 28 сентября.

Уголовное дело было заведено 11 октября. Мошенник задержан 19 октября.

Установлено, что в прошлом задержанный 54-летний Атос Ц. имеет семь судимостей. С 1983 года он привлекался к ответственности за кражи, хулиганство, незаконное хранение оружия и разбой.

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