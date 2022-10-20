Задержан Атос, под видом целителя обокравший пожилую петербурженку на 350 тыс. рублей

По информации ivbg.ru, задержан мошенник, который под видом обряда украл у пенсионерки из Санкт-Петербурга драгоценности на 347 тысяч рублей еще 28 сентября.

Уголовное дело было заведено 11 октября. Мошенник задержан 19 октября.

Установлено, что в прошлом задержанный 54-летний Атос Ц. имеет семь судимостей. С 1983 года он привлекался к ответственности за кражи, хулиганство, незаконное хранение оружия и разбой.