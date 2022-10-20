Премьер Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов валютных резервов России

Автор: Александр Селиванов
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Мишустин подчеркнул: оппонентов не остановила даже связь многих рынков, в результате которой санкции бьют по самим их инициаторам.

Михаил Мишустин сравнил с кражей заморозку Западом валютных резервов России, пишет ТАСС. Премьер отметил: украдены сотни миллиардов долларов, а ещё террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура.

По словам Мишустина, казавшиеся прежде незыблемыми правила совместной работы Запад просто игнорирует, а о добросовестной конкуренции можно и не говорить, так как многие решения основываются на открытом протекционизме или разных сиюминутных политических задачах.

Мишустин подчеркнул: оппонентов не остановила даже связь многих рынков, в результате которой санкции бьют по самим их инициаторам. Премьер заверил, что намерения исключить РФ из глобальной торговли абсурдны.

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