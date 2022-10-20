В Совфеде предложили вернуть двухлетнюю службу в армии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии.

Среди аргументов в пользу такого решения сенатор назвал сложность военной техники, с которой нельзя научиться быстро обращаться, и увеличение численности армии в два раза.

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. <…> Если бы армия была такая укомплектованная, мы бы обошлись без мобилизации», — заявил Джабаров в видеоинтервью « Парламентской газете «.

Джабаров также подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции президента страны и Министерства обороны.

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Он напомнил, что раньше — с 1996 по январь 2007 года — срок срочной службы в армии и на флоте РФ составлял два года. 1 января 2008 года срок службы был сокращен до 12 месяцев.