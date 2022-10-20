Проблему работы скорой помощи в Кировском районе подняли на заседании постоянной комиссии по здравоохранению ЗакСобрания Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, данное обсуждение было предложена депутатами Андреем Гардашниковым и Михаилом Коломыцевым. Их инициатива вызвана тем, что в последнее время от жителей района поступает множество жалоб на время прибытия скорой помощи. Сигналы поступили от 9 из 11 поселений района. Исходя из обращений жителей, фиксируются случаи, когда ожидание бригады скорой помощи составляет от двух и более часов. При этом оказание скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Также не редки случаи, когда, так и не дождавшись скорой, граждане самостоятельно доставляют родных в больницу.

И связали это жители с тем, что в конце 2020 года произошла централизация, объединившая скорые Всеволожского и Кировского районов: теперь звонки от жителей поступают в единый диспетчерский центр, откуда уже происходит маршрутизация пациентов. То есть теперь к пациенту из Кировского района может приехать бригада скорой помощи из Всеволожского района, если она территориально к нему ближе.

Основная причина задержек не в централизованной системе управления – так работает вся страна, а в кадровом дефиците, – ответил на претензии депутатов заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг. – Надо донести до наших граждан: если их дети, получив высшее образование, не вернутся трудиться в свои родные поселения, то там некому будет работать.

Несмотря на существующую федеральную и региональную поддержку медиков, введенное целевое обучение проблема кадров в Кировском районе стоит остро. Но, по словам главного врача областной станции скорой медицинской помощи Анны Сбруевой, ситуация налаживается: за последние полтора месяца к ним пришли на работу 24 человека.

После продолжительного обсуждения работы скорой помощи на территории Кировского района собравшиеся пришли к общему решению: к следующему заседанию постоянной комиссии по здравоохранению представители профильных организаций разработают и представят план поэтапного пути решения проблемы. Теперь этот вопрос на контроле у областного парламента.