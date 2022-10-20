Из недр земли через них могут выделяться опасные вещества.

Как рассказал Петербургский Дневник, ранее Ладожское озеро считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов Земли, однако сейчас, благодаря применению нового оборудования в нем впервые обнаружили пять относительно свежих вертикальных уступов.

По мнению ведущего научного сотрудника Лаборатории географии и гидрологии Владимира Анохина, вся тектоника Ладожского озера должна быть переосмыслена на предмет того, несут ли данные разломы опасность или нет.