Гидрологи обнаружили активные разломы в Ладожском озере

Автор: Анастасия Щербакова
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Из недр земли через них могут выделяться опасные вещества.

Как рассказал Петербургский Дневник, ранее Ладожское озеро считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов Земли, однако сейчас, благодаря применению нового оборудования в нем впервые обнаружили пять относительно свежих вертикальных уступов.

По мнению ведущего научного сотрудника Лаборатории географии и гидрологии Владимира Анохина, вся тектоника Ладожского озера должна быть переосмыслена на предмет того, несут ли данные разломы опасность или нет.

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Фото: пресс-служба СПб ФИЦ РАН
__medium_photo_2022-10-20 13.20.38.jpeg
Фото: пресс-служба СПб ФИЦ РАН
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