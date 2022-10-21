Иномарку за 4 млн рублей угнали у безработного в Хвалово

По информации ivbg.ru, 20 октября в полицию Волховского района обратился 40-летний безработный из деревни Хвалово. У него угнали Mitsubishi Pajero Sport.

По предварительным данным, вор обошел штатную сигнализацию и уехал со стоянки. Ущерб автовладельца составил четыре миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело