Иномарку за 4 млн рублей угнали у безработного в Хвалово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 октября в полицию Волховского района обратился 40-летний безработный из деревни Хвалово. У него угнали Mitsubishi Pajero Sport.

По предварительным данным, вор обошел штатную сигнализацию и уехал со стоянки. Ущерб автовладельца составил четыре миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело

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