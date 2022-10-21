Ленинградцы хвастаются трофеями с грибных мест (фото)

На этот раз жителям удалось набрать рыжиков, волнушек и даже белых.
Жители Кингисеппского района Ленобласти делятся впечатлениями от похода в лес по грибы. Несмотря на приближение заморозков, ленинградцам все еще удается порой набирать полные ведра и лукошки грибов.
Фото: Грибы и Грибники СП
Надышались лесом, набрали чистейших гигантских рыжиков и волнушек, нашли два белых на последней стадии и получили массу удовольствия, — пишут подписчики паблика Грибы и Грибники СПб.
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