Ленинградцы хвастаются трофеями с грибных мест (фото)

На этот раз жителям удалось набрать рыжиков, волнушек и даже белых.

Жители Кингисеппского района Ленобласти делятся впечатлениями от похода в лес по грибы. Несмотря на приближение заморозков, ленинградцам все еще удается порой набирать полные ведра и лукошки грибов.

Надышались лесом, набрали чистейших гигантских рыжиков и волнушек, нашли два белых на последней стадии и получили массу удовольствия, — пишут подписчики паблика Грибы и Грибники СПб