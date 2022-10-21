Станция метро «Парнас» в Петербурге изменит режим работы на два дня. Это связано с реконструкцией входной линейки турникетов.

Так, 21 и 22 октября с 22:00 до окончания работы метро вестибюль будет закрыт для входа пассажиров, станция будет открыта только на выход.

После реконструкции число турникетов увеличится до 11, это повысит пропускную способность вестибюля с 9600 до 13200 пассажиров в час.