Из СПбГУ уволили преподавателя за участие в запрещенном мероприятии

Преподавателя факультета свободных искусств СПбГУ Дениса Скопина уволен из вуза после участия в несанкционированном пацифистском митинге 21 сентября.

Об увольнении Скопина сообщил его коллега из Европейского университета Иван Курилла. Он также опубликовал скан соответствующего приказа. В документе сообщается, что основанием для увольнения является «аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы». Факт совершения такого поступка установлен судом, считает руководство вуза.

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Денис Скопин был задержан на митинге, а позднее Выборгский районный суд Петербурга признал его виновным по статье 20.2.2 КоАП РФ. Скопин был арестован на 10 суток.

Сам Скопин с приказом не согласен и намерен оспаривать увольнение в трудовой инспекции.