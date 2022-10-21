В Выборге из-за съемок сериала о разведчиках перекроют проезд по Крепостному мосту

Крепостной мост в Выборгском районе Ленобласти станет съемочной площадкой. В связи с этим на участке трассы А-181 «Скандинавия» изменят движение транспорта.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 25 октября до 23:00 28 октября будет полностью перекрыто движение по Крепостному мосту. На участке Петровской набережной и Петровского моста можно будет проехать лишь в сторону Торфяновки со скоростью не более 40 км/ч.

Ограничения связаны со съемками многосерийного фильма «ГДР». Это шпионский детектив, который расскажет о схватке спецслужб разных стран за архивы госбезопасности Восточной Германии.