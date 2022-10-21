ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Павел Кондратьев.
Ефрейтор Павел Кондратьев в составе расчета
боевой машины реактивной системы залпового огня
выполнял задачи по артиллерийской поддержке
наступающих подразделений ВС РФ.
В бою российские артиллеристы нанесли точный
удар по позициям украинских вооруженных
формирований. В результате было уничтожено до 30
боевиков и несколько вооруженных пикапов с
пулеметом.
Методическая стрельба Павла Кондратьева по
объектам националистов создала брешь в их
оборонительных рубежах. Выполнив огневую задачу,
артиллеристы оперативно сменили позицию.
Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора
Кондратьева обеспечили успешное наступление
российских подразделений.