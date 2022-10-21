ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Павел Кондратьев.

Ефрейтор Павел Кондратьев в составе расчета

боевой машины реактивной системы залпового огня

выполнял задачи по артиллерийской поддержке

наступающих подразделений ВС РФ.

В бою российские артиллеристы нанесли точный

удар по позициям украинских вооруженных

формирований. В результате было уничтожено до 30

боевиков и несколько вооруженных пикапов с

пулеметом.

Методическая стрельба Павла Кондратьева по

объектам националистов создала брешь в их

оборонительных рубежах. Выполнив огневую задачу,

артиллеристы оперативно сменили позицию.

Смелость, профессионализм и отвага ефрейтора

Кондратьева обеспечили успешное наступление

российских подразделений.