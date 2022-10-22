В Гатчине из многоквартирного дома госпитализировали 9-классника с отравлением токсинами

Парень был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в правоохранительных органах Ленобласти, между этажами в многоквартирном доме в Гатчине был обнаружен 15-летний подросток без сознания.

Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии с отравлением неустановленными токсинами.

Отмечается, что парень проживает в неполной семье и состоит на учёте в ОДН.