В Гатчине из многоквартирного дома госпитализировали 9-классника с отравлением токсинами

Автор: Александр Селиванов
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Парень был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в правоохранительных органах Ленобласти, между этажами в многоквартирном доме в Гатчине был обнаружен 15-летний подросток без сознания.

Подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии с отравлением неустановленными токсинами.

Отмечается, что парень проживает в неполной семье и состоит на учёте в ОДН.

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22.10.2022 13
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