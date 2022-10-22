Ситуация на полигоне «Новый свет» находится на контроле.

Как сообщили в официальной группе Комитета государственного экологического надзора в соцсети «ВКонтакте», после схода свалочных масс на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» ситуация взята на контроль несколькими ведомствами.

Так, произошедшее изучают эконадзор, экомилиция, по обращению с отходами в Ленобласти, а также главы администрации Гатчинского района и Новосветского поселения.

В том числе сформирована комиссия по расследованию причин и устранению последствий схода масс.