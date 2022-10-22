Ситуация на полигоне «Новый свет» находится на контроле.
Как сообщили в официальной группе Комитета государственного экологического надзора в соцсети «ВКонтакте», после схода свалочных масс на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» ситуация взята на контроль несколькими ведомствами.
Так, произошедшее изучают эконадзор, экомилиция, по обращению с отходами в Ленобласти, а также главы администрации Гатчинского района и Новосветского поселения.
В том числе сформирована комиссия по расследованию причин и устранению последствий схода масс.
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20.10.2022 123