Последний день недели будет прохладным и дождливым в Ленобласти

Небольшие осадки пройдут лишь местами.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 22 октября, в Ленобласти дождливая и прохладная погода.
Воздух прогреется до +4…+9 градусов. Умеренный ветер подует с юга, юго-запада.
Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.
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22.10.2022 27