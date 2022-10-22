Последний день недели будет прохладным и дождливым в Ленобласти

Небольшие осадки пройдут лишь местами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 22 октября, в Ленобласти дождливая и прохладная погода.

Воздух прогреется до +4…+9 градусов. Умеренный ветер подует с юга, юго-запада.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.