РУСАДА засекретило расследование допингового дела фигуристки Камилы Валиевой

Об этом антидопинговое агентство заявило в своем Телеграм.

РУСАДА приняло решение засекретить детали и итоги расследования допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными, — указано в заявлении РУСАДА.