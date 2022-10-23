Появилось новое видео крушения истребителя в Ейске с другого ракурса

Шокирующие кадры распространяются по Телеграм-каналам.
Редакция «Kub Mash» представила запись с видеорегистратора, на которую попал момент крушения военного самолета в Ейске.
Напомним, 17 октября в Ейске во дворе дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, которое перекинулось на многоэтажку.
В результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края погибли 13 человек.