На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;

км 177-178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дор.покрытия битумной мастикой;

км тр.р.40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена СБО;

км 39 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 670 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

км 43-99 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00, очистка СБО от пыли и грязи.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

подъезд №1 к Луге ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, замена СБО.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 56 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, поднятие крышки люка;

ТРР 145 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 25-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):