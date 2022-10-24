На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины автогрейдером;
- км 177-178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дор.покрытия битумной мастикой;
- км тр.р.40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 39 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт на ПЧ.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 43-99 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00, очистка СБО от пыли и грязи.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- подъезд №1 к Луге ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, замена СБО.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 56 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, поднятие крышки люка;
- ТРР 145 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
- км 25-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37, ТРР 10 км, ТРР 15 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 29-31 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы внутри бетонного барьерного ограждения типа «Нью-Джерси»;
- км 4-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 3 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 8 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 14 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы.