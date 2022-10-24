Объем параллельного импорта в России растет на 12 процентов в месяц. Доля ЕС сокращается

По словам заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, объем параллельного импорта достиг в денежном выражении $12,6 миллиарда. В Россию завезено 1,6 миллиона тонн разных товаров.
«После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12 процентов в месяц», – прокомментировал параллельный импорт Руслан Давыдов
Через Дальний Восток и южную границу в Россию в основном завозят электронику, технику, товары повседневного спроса, одежду и парфюмерию. Через западную границу – лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса.
«Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше – три тысячи. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30 процентов», – отметил Руслан Давыдов
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21.10.2022 131