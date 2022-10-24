Рецидивистов разыскивают за стрельбу по ногам прохожего в Купчино

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 октября около 04:00 произошла стрельба на Загребском бульваре в Купчино. Неизвестные не менее шести раз выстрелили по ногам 39-летнему мужчине.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали травмы бедер. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия.

Личности агрессоров были оперативно установлены – ими оказались двое ранее неоднократно судимых молодых людей 1990 года рождения. Подозреваемых разыскивают.

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