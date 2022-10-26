В конце прошлой недели у лосей в Ленобласти завершился гон. Самцы успокоились и перестали искать себе спутниц. Теперь водители смогут спокойнее проезжать путь до конечной точки. Редакция связалась с зоологом и автором канала «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым и узнала подробности интересного для сохатых периода.

21 октября Павел Глазков выложил выдел, где самца лося обнюхивает самка, но мужская особь никак не реагирует на происходящее. Это связано с тем, что мужской части этого вида животных сейчас нужно восстанавливать форму, так как они потеряли до трети массы тела из-за любовных терзаний.

Что такое гон?

Гон — это период, когда лоси активно занимаются продолжением рода. Самцы находятся в поисках самки и бегают за претендентками стать матерями. Нередко между мужской половиной сохатых проходят ожесточенные бои с конкурентами. В Ленобласти ежегодный период гона происходит раз в год. Он длился почти два месяца — с конца августа до середины октября.

«На кадрах, снятых моей видеоловушкой, видно, что самец уже не реагирует на внимание лосихи», — отметил зоолог в посте с видеозаписью с лосями.

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Особенности гона

В период гона лоси редко принимают пищу.

«Биология лосей устроена таким образом, что их уровень половых гормонов переключает их психику: задача на поиски самок и драки с соперниками. По видимому, уровень половых гормонов перебивает аппетит», — рассказал ivbg Павел Глазков.

За один гон представитель мужской половины сохатых может оплодотворить, как правило, несколько самок.

«Если лось молодой, то одна. Если лось взрослый и опытный, то несколько самок — две, максимум, три», — пояснил собеседник редакции.

После окончания гона, лоси начинают активно питаться.

«И есть начинают не что-то конкретное, там корень жень-шеня, а то, что ели и до этого, просто более энергично, тем самым восстанавливая силы.»

О потомстве

Самки беременеют и рожают в основном в апреле месяце. То есть появление лосят в Ленобласти выпадает в период с марта по май.

«У одной лосихи появляется от одного до трех детенышей: если молодая, то один, у взрослой особи — два. Одна лосиха на тысячу рожает трех лосят. Самцы никого участия в выкармливании потомства не принимают. Детеныш остается с мамой в течение года.»

При следующих родах она отгоняет от себя предыдущее поколение. По словам зоолога, именно поэтому в мае начинается пик попадания лосей под машины. Молодые лосята, начиная вести самостоятельный образ жизни, за счет своей неопытности попадают под колеса автотранспорта.

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