В конце прошлой недели у лосей в Ленобласти завершился гон. Самцы успокоились и перестали искать себе спутниц. Теперь водители смогут спокойнее проезжать путь до конечной точки. Редакция связалась с зоологом и автором канала «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым и узнала подробности интересного для сохатых периода.
21 октября Павел Глазков выложил выдел, где самца лося обнюхивает самка, но мужская особь никак не реагирует на происходящее. Это связано с тем, что мужской части этого вида животных сейчас нужно восстанавливать форму, так как они потеряли до трети массы тела из-за любовных терзаний.
Что такое гон?
Гон — это период, когда лоси активно занимаются продолжением рода. Самцы находятся в поисках самки и бегают за претендентками стать матерями. Нередко между мужской половиной сохатых проходят ожесточенные бои с конкурентами. В Ленобласти ежегодный период гона происходит раз в год. Он длился почти два месяца — с конца августа до середины октября.
Особенности гона
В период гона лоси редко принимают пищу.
За один гон представитель мужской половины сохатых может оплодотворить, как правило, несколько самок.
После окончания гона, лоси начинают активно питаться.
О потомстве
Самки беременеют и рожают в основном в апреле месяце. То есть появление лосят в Ленобласти выпадает в период с марта по май.
При следующих родах она отгоняет от себя предыдущее поколение. По словам зоолога, именно поэтому в мае начинается пик попадания лосей под машины. Молодые лосята, начиная вести самостоятельный образ жизни, за счет своей неопытности попадают под колеса автотранспорта.
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